Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tatbikatı - Son Dakika

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Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tatbikatı
6 saat önce
Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tatbikatıRusya, (DHA)- Rusya'nın Batı Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu, Rusya'nın kuzeybatısındaki Leningrad bölgesinde düzenlenen tatbikatlarda S-400 'Triumf' uçaksavar füze sistemlerini ateşledi.
Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tatbikatı
Rusya, (DHA)- Rusya'nın Batı Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu, Rusya'nın kuzeybatısındaki Leningrad bölgesinde düzenlenen tatbikatlarda S-400 'Triumf' uçaksavar füze sistemlerini ateşledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından ülkenin Astrahan bölgesinde S-400 hava savunma sistemi tatbikatı yapıldığını duyurdu. Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Batı Askeri Bölgesi Leningrad Hava Savunma Birliği, Astrahan Bölgesi'ndeki Ashuluk eğitim sahasında S-400 hava savunma sistemiyle tatbikat gerçekleştirdi.Uçaksavar topçuları 2 bin kilometrelik bir yürüyüş yaptıktan sonra Rusya'nın kuzeybatısındaki Leningrad Bölgesi'nden tatbikatlara geldi." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:43 Kaynak: DHA
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