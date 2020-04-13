Rusya?dan S-400 hava savunma sistemi tatbikatı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya?dan S-400 hava savunma sistemi tatbikatı - Son Dakika Dünya

Rusya?dan S-400 hava savunma sistemi tatbikatı

6 saat önce

Rusya'nın Batı Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu, Rusya'nın kuzeybatısındaki Leningrad bölgesinde düzenlenen tatbikatlarda S-400 'Triumf' uçaksavar füze sistemlerini ateşledi.

Rusya?dan S-400 hava savunma sistemi tatbikatı, System.String[]

Rusya'nın Batı Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu, Rusya'nın kuzeybatısındaki Leningrad bölgesinde düzenlenen tatbikatlarda S-400 'Triumf' uçaksavar füze sistemlerini ateşledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından ülkenin Astrahan bölgesinde S-400 hava savunma sistemi tatbikatı yapıldığını duyurdu. Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Batı Askeri Bölgesi Leningrad Hava Savunma Birliği, Astrahan Bölgesi'ndeki Ashuluk eğitim sahasında S-400 hava savunma sistemiyle tatbikat gerçekleştirdi.Uçaksavar topçuları 2 bin kilometrelik bir yürüyüş yaptıktan sonra Rusya'nın kuzeybatısındaki Leningrad Bölgesi'nden tatbikatlara geldi." ifadelerine yer verildi.


Rusya, S 400, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:48 Kaynak: DHA

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