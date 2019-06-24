Son Dakika Haberleri: Rusya'dan şarap ithalatını sınırlayarak Gürcistan'a ekonomik yaptırımları arttırma tehdidi
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Rusya'dan şarap ithalatını sınırlayarak Gürcistan'a ekonomik yaptırımları arttırma tehdidi

1 saat önce

Bir Rus milletvekilinin Gürcistan Meclisi’nde Rusça konuşma yapması üzerine Tiflis-Moskova arasında başgösteren kriz sürüyor. Rusya, Gürcistan’a daha ağır ekonomik yaptırım tehdidinde bulundu. Elindeki koz ise Gürcistan’dan ithal edilen şarap ithalatı.

Rusya'dan şarap ithalatını sınırlayarak Gürcistan'a ekonomik yaptırımları arttırma tehdidi, System.String[]
Bir Rus milletvekilinin Gürcistan Meclisi'nde Rusça konuşma yapması üzerine Tiflis- Moskova arasında baş gösteren kriz sürüyor. Rusya, Gürcistan'a daha ağır ekonomik yaptırım tehdidinde bulundu. Elindeki koz ise Gürcistan'dan ithal edilen şaraplar.

Kremlin yönetimi bu ülkede Rusya karşıtı olayların kontrol altına alınması durumunda Gürcistan'dan ithal edilen şaraplara sınırlama getirecek. Gürcü ekonomisi şarap ihracatından her yıl milyonlarca dolar kazanıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:08 
tiflis, moskova, rusya, gürcistan, Dünya
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