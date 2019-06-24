Rusya'dan şarap ithalatını sınırlayarak Gürcistan'a ekonomik yaptırımları arttırma tehdidi
1 saat önce
Bir Rus milletvekilinin Gürcistan Meclisi’nde Rusça konuşma yapması üzerine Tiflis-Moskova arasında başgösteren kriz sürüyor. Rusya, Gürcistan’a daha ağır ekonomik yaptırım tehdidinde bulundu. Elindeki koz ise Gürcistan’dan ithal edilen şarap ithalatı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:08
Bir Rus milletvekilinin Gürcistan
Meclisi'nde Rusça konuşma yapması üzerine Tiflis- Moskova
arasında baş gösteren kriz sürüyor. Rusya, Gürcistan'a daha ağır ekonomik yaptırım tehdidinde bulundu. Elindeki koz ise Gürcistan'dan ithal edilen şaraplar.
Kremlin yönetimi bu ülkede Rusya karşıtı olayların kontrol altına alınması durumunda Gürcistan'dan ithal edilen şaraplara sınırlama getirecek. Gürcü ekonomisi şarap ihracatından her yıl milyonlarca dolar kazanıyor.
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