Rusya'dan sipariş edilen Kovid-19 aşıları Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne ulaştı - Son Dakika

Rusya'dan sipariş edilen Kovid-19 aşıları Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne ulaştı
31.01.2021 18:08
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Aşıların bulunduğu konteynerlerdan indirilmesi Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Pushilin'in gazetecilere açıklama yapması Aşıların depolara taşınma Sağlık çalışanlarının aşıları yerleştirmesi Aşılardan detaylar DONETSK - Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19)...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Aşıların bulunduğu konteynerlerdan indirilmesi
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Pushilin'in gazetecilere açıklama yapması
Aşıların depolara taşınma
Sağlık çalışanlarının aşıları yerleştirmesi
Aşılardan detaylar DONETSK - Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının ilk partisi Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne ulaştı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Pushilin'in de katıldığı bir törenle Sputnik V aşılarının bulunduğu konteynerler Donetsk'teki 4 No'lu Polikliniğe taşındı. Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı "Sputnik V" 11 Ağustos 2020'de, ikinci aşı "EpiVakKorona" ise 14 Ekim 2020'de tescil edilmişti.
Son Dakika Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'den İrfan Can transferi için açıklama: Görüşmelere devam ediyoruz Galatasaray'ın yeni transferi Mohamed, eksik askerlik evrakları nedeniyle Türkiye'ye gelemedi Ümraniyespor-Samsunspor maçında fair-play örneği! Rakibin gol atmasına engel olmadılar Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde CHP'den istifa edeceğim Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Bu acıya yürek dayanmaz! Oğullarını askeri birliğine teslim ettiler, dönüş yolunda yaşamlarını yitirdiler Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür