Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Soçi mutabakatı vurgusu
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Rusya'dan Soçi mutabakatı vurgusu

30 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "İdlib'de hem teröristlerle mücadele etmeyi hem de sivillerin güvenliğini sağlamayı amaçlayan tüm anlaşmalara sıkı şekilde uymanın önemli olduğunu" söyledi.

Rusya'dan Soçi mutabakatı vurgusu, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, " İdlib'de hem teröristlerle mücadele etmeyi hem de sivillerin güvenliğini sağlamayı amaçlayan tüm anlaşmalara sıkı şekilde uymanın önemli olduğunu" söyledi.

Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin İdlib bölgesindeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İdlib konusunda Rusya ile Türkiye arasında imzalanan Soçi mutabakatının önemine dikkati çeken Zaharova, "İdlib'de hem teröristlerle mücadeleyi sürdürmeyi hem de sivillerin güvenliğini sağlamayı amaçlayan tüm anlaşmalara sıkı bir şekilde uymanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda, 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı çerçevesinde Türkiye ile etkileşime devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zaharova, "Rusya'nın Türkiye ile Suriye arasındaki problemi çözmeye yardımcı olmak için hangi siyasi ve diplomatik araçları kullanabileceğine" yönelik bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Türk tarafı ile anlaşmalarımız var. Onların uygulanmasına bağlıyız. Her şey planlandığı gibi gitmiyor fakat bunun yanı sıra üzerinde anlaşmaya vardığımız konularda ayarlama yapmak için Türk meslektaşlarımızla temas halindeyiz. Her şey siyasi, diplomatik ve askeri siyasi düzlemde yatıyor. Geleneksel araçlar olmadan, basit bir şekilde bu sorunu çözmek mümkün değildir."

Türkiye, Rusya, İdlib, Soçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:34 Kaynak: AA
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