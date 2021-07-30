Rusya'dan sonra bir destek de kardeş ülke Azerbaycan'dan! 500 kişilik ekip gönderecekler

Ülkemizde 20 ayrı noktada devam yangınlar, ekiplerin zorlu mücadelesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rusya da çalışmalara destek olmak amacıyla 3 yangın söndürme uçağını ülkemize göndererek çalışmalara katkıda bulundu.

Türkiye Büyükelçiliği'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı; "Rus ekiplerin Türkiye'deki yangınları söndürmek için yürüttüğü özverili çalışmalardan görüntüler. Türkiye'nin güneyinde çıkan orman yangınlarının en kısa sürede ve en az hasarla söndürülmesini temenni ederiz. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde 3 Rus "Be-200" yangın söndürme uçağı, Türk tarafına yardım etmektedir."

BİR DESTEK DE AZERBAYCAN'DAN GELDİ

Bugünse Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, orman yangınlarının söndürülmesi ve kontrol altına alınmasına destek olması amacıyla Türkiye'ye ekiplerin gönderilmesi hususunda talimat verdiğini bildirdi. Hacıyev yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Başbakanı ve Olağanüstü Haller Bakanı'na gerekli talimatları verdi. İlgili devlet kurumları Türk muadilleriyle temasa geçti ve yardım ekipleri en kısa sürede kardeş ülkeye hareket edecek." ifadelerini kullandı.

500 KİŞİLİK EKİP VE HELİKOPTER GÖNDERECEKLER

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Asadov, her zaman olduğu gibi bu zor günde de kardeş ülke Türkiye'nin yanında olduklarını, her türlü yardımı sağlamaya ve gerekli tüm güçleri seferber etmeye hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu hususta talimat verdiğini bildiren Asadov, Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 500 kişilik ekip, helikopterler, gerekli ekipman ve malzemelerin en kısa zamanda Türkiye'ye gönderileceğini kaydetti.

ALİYEV'DEN DESTEK VE TAZİYE MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Aliyev mesajında, kardeş Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan şiddetli orman yangınları ve sonuçlarının kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

Erdoğan'ın liderliğindeki hükümetin attığı kararlı adımlar sayesinde azimli ve mücadeleci Türk halkının bu felaketi kısa sürede atlatacağından emin olduğunu kaydeden Aliyev, mesajında, "Azerbaycan hükümeti ve halkı, her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türk halkı ile dayanışma içindedir ve onun yanındadır." ifadesini kullandı.

Aliyev, şahsı ve Azerbaycan halkı adına, yangınlarda hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziyelerini sundu yaralılara acil şifalar diledi.