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Rusya'dan sonra bir destek de kardeş ülke Azerbaycan'dan! 500 kişilik ekip gönderecekler - Son Dakika

Rusya'dan sonra bir destek de kardeş ülke Azerbaycan'dan! 500 kişilik ekip gönderecekler

30.07.2021 13:38

Ülkemizi esir alan yangınlar 20'ye yakın noktada devam ediyor. Ekiplerin zorlu mücadelesi devam ederken dün Rusya, 3 yangın söndürme uçağını göndererek çalışmalara katkı sağladı. Bugünse Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Azerbaycan'dan 500 kişilik bir yardım ekibinin ve helikopterlerin en kısa sürede ülkemize geleceği açıklandı.

Ülkemizde 20 ayrı noktada devam yangınlar, ekiplerin zorlu mücadelesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rusya da çalışmalara destek olmak amacıyla 3 yangın söndürme uçağını ülkemize göndererek çalışmalara katkıda bulundu.

Türkiye Büyükelçiliği'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı; "Rus ekiplerin Türkiye'deki yangınları söndürmek için yürüttüğü özverili çalışmalardan görüntüler. Türkiye'nin güneyinde çıkan orman yangınlarının en kısa sürede ve en az hasarla söndürülmesini temenni ederiz. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde 3 Rus "Be-200" yangın söndürme uçağı, Türk tarafına yardım etmektedir."

BİR DESTEK DE AZERBAYCAN'DAN GELDİ

Bugünse Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, orman yangınlarının söndürülmesi ve kontrol altına alınmasına destek olması amacıyla Türkiye'ye ekiplerin gönderilmesi hususunda talimat verdiğini bildirdi. Hacıyev yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Başbakanı ve Olağanüstü Haller Bakanı'na gerekli talimatları verdi. İlgili devlet kurumları Türk muadilleriyle temasa geçti ve yardım ekipleri en kısa sürede kardeş ülkeye hareket edecek." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye ekipler gönderecek

500 KİŞİLİK EKİP VE HELİKOPTER GÖNDERECEKLER

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Asadov, her zaman olduğu gibi bu zor günde de kardeş ülke Türkiye'nin yanında olduklarını, her türlü yardımı sağlamaya ve gerekli tüm güçleri seferber etmeye hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu hususta talimat verdiğini bildiren Asadov, Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 500 kişilik ekip, helikopterler, gerekli ekipman ve malzemelerin en kısa zamanda Türkiye'ye gönderileceğini kaydetti.

ALİYEV'DEN DESTEK VE TAZİYE MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Aliyev mesajında, kardeş Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan şiddetli orman yangınları ve sonuçlarının kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

Erdoğan'ın liderliğindeki hükümetin attığı kararlı adımlar sayesinde azimli ve mücadeleci Türk halkının bu felaketi kısa sürede atlatacağından emin olduğunu kaydeden Aliyev, mesajında, "Azerbaycan hükümeti ve halkı, her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türk halkı ile dayanışma içindedir ve onun yanındadır." ifadesini kullandı.

Aliyev, şahsı ve Azerbaycan halkı adına, yangınlarda hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziyelerini sundu yaralılara acil şifalar diledi.

Rusya'dan sonra bir destek de kardeş ülke Azerbaycan'dan! 500 kişilik ekip gönderecekler

cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rusya'dan sonra bir destek de kardeş ülke Azerbaycan'dan! 500 kişilik ekip gönderecekler - Son Dakika Dünya


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