Rusya'dan sosyal medya hesapları askıya alınan Trump'a "Telegram aç" önerisi - Son Dakika

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ABD'de destekçileri tarafından Kongre binasının işgali sırasında sosyal medya hesapları askıya alınan Donald Trump'a Telegram hesabı açmasını önerdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri geçtiğimiz 6 Ocak'ta Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği oturum sırasında Kongre binasını işgal etmiş, başlayan gerilim sırasında Trump'ın Facebook ve Twitter hesapları askıya alınmıştı. ABD'deki gerilimi yakından takip eden Ruslar hem ülke demokrasisine alaycı bir şekilde yaklaşırken hem de Trump'a farklı çözüm önerileri sunmaya devam ediyor.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, sosyal medya hesapları askıya alınan Trump'a Rusların geliştirdiği "Telegram" adlı sosyal medya uygulamasından kayıt açmasını önerdi. Polyanskiy paylaşımında, "Sayın Başkan, bir Telegram hesabı oluşturmalısınız. Görünen o ki kendi ülkenizde artık ifade özgürlüğünüz bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden Trump'a mesaj veren Polyanskiy'in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

-İHA-