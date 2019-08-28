Rusya'dan SU-35 ve SU-57 açıklaması
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Rusya'nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitry Shugayev, Türkiye ve Rusya arasında SU-35 ve SU-57 savaş uçakları ile görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:24 Kaynak: İHA
'nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitry Shugayev, Türkiye
ve Rusya arasında SU-35 ve SU-57 savaş uçakları ile görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, Moskova
'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile Rus yapımı SU-57 savaş uçaklarını incelemesinin ardından Rusya tarafından açıklamalar art arda gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitry Shugayev, Rus ajanslarına yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya'nın SU-35 ve Su-57 tipi savaş uçağı konusunda teslimat görüşmeleri yaptığını söyledi. Türkiye'nin yerli ve milli üretimi olacak 5. nesil TF-X TF-X savaş uçağı ile ilgili açıklama yapan Shugayev, Rusya'nın bu uçakları geliştirmesinde yardımcı olabileceklerini ifade etti. - MOSKOVA
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