Rusya'dan Süleymani'nin öldürülmesi sonrası uluslararası güvenlik uyarısı - Son Dakika
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Rusya'dan Süleymani'nin öldürülmesi sonrası uluslararası güvenlik uyarısı

6 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin uluslararası güvenlik sistemi için olumsuz sonuçlara yol açtığını bildirdi.

Rusya'dan Süleymani'nin öldürülmesi sonrası uluslararası güvenlik uyarısı, System.String[]

Rusya Savunma Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin uluslararası güvenlik sistemi için olumsuz sonuçlara yol açtığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin liderliğindeki koalisyon kurulmadan önce Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye karşı Süleymani'nin önderliğinde mücadele edildiği belirtildi.

Suriye'de DEAŞ ile mücadelede Süleymani'nin kişisel yararının yadsınamayacağı kaydedilen açıklamada, "General Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili ABD'nin dar görüşlü adımları Orta Doğu'daki askeri-siyasi durumun aniden gerilmesine ve uluslararası güvenlik sistemi için ciddi olumsuz sonuçlara yol açıyor." ifadesi kullanıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:06 Kaynak: AA
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