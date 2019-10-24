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Rusya'dan Suriye açıklaması

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerinin Türkiye-Suriye sınır bölgelerinden çekilmeye başladığını duyurdu.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, PKK/ YPG'li teröristlerinin Türkiye- Suriye sınır bölgelerinden çekilmeye başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Ekim'de gerçekleştirdiği Soçi ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, görüşmenin ardından Soçi mutabakatı imzalanmıştı. Mutabakatın imzalanmasının ardından Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Vershinin, Ankara- Moskova arasında varılan mutabakatın ardından terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye-Suriye sınır bölgelerinden çekilmeye başladığını duyurdu. Vershinin, "Soçi'de varılan mutabakatın uygulanmasından memnuniyet duyuyoruz. Her şey uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

Rus medyası, Rusya Savunma Bakanlığına dayanarak yayınladığı haberde, Rusya'nın bir hafta içerisinde Suriye'ye 276 polis ve 33 askeri birlik göndereceğini duyurmuştu.

(İHA)

Suriye, Rusya, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:25 Kaynak: İHA
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