Rusya'dan Suriye'de ayrılıkçı gündemlere 'sıfır tolerans' mesajı

Lavrov, İsviçre 'nin Cenevre kentinde Suriye Anayasa Komitesi ön görüşmeleri kapsamında düzenledikleri üçlü bakanlar toplantısının ardından Türk ve İranlı mevkidaşıyla basın toplantısı düzenledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov , Türk ve İranlı mevkidaşlarıyla Suriye topraklarında ayrılıkçı gündemlere karşı duruşlarını teyit ettiklerini söyledi.

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