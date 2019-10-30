Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Suriye'de ayrılıkçı gündemlere 'sıfır tolerans' mesajı
Son Dakika Dünya Rusya'dan Suriye'de ayrılıkçı gündemlere 'sıfır tolerans' mesajı

Rusya'dan Suriye'de ayrılıkçı gündemlere 'sıfır tolerans' mesajı

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk ve İranlı mevkidaşlarıyla Suriye topraklarında ayrılıkçı gündemlere karşı duruşlarını teyit ettiklerini söyledi.

Rusya'dan Suriye'de ayrılıkçı gündemlere 'sıfır tolerans' mesajı, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk ve İranlı mevkidaşlarıyla Suriye topraklarında ayrılıkçı gündemlere karşı duruşlarını teyit ettiklerini söyledi.


Lavrov, İsviçre'nin Cenevre kentinde Suriye Anayasa Komitesi ön görüşmeleri kapsamında düzenledikleri üçlü bakanlar toplantısının ardından Türk ve İranlı mevkidaşıyla basın toplantısı düzenledi.

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Suriye, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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