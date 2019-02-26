Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Tacikistan'a 9 Milyon Dolarlık Askeri Yardım

Rusya'dan Tacikistan'a 9 Milyon Dolarlık Askeri Yardım

1 saat önce

Rusya Tacikistan'a havadaki hareketli nesneleri tespit etme ve hedef belirleme cihazlarını içeren 9 milyon dolarlık hava savunma ekipmanı gönderdi.

Rusya'dan Tacikistan'a 9 Milyon Dolarlık Askeri Yardım, System.String[]
Rusya Tacikistan'a havadaki hareketli nesneleri tespit etme ve hedef belirleme cihazlarını içeren 9 milyon dolarlık hava savunma ekipmanı gönderdi.

Rusya Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kremlin yönetimi, Tacikistan'a 9 milyon dolar tutarındaki havadaki hareketli nesneleri tespit eden ve izleyen radar istasyonu ile hedef belirleme teçhizatlarından oluşan hava savunma ekipmanları hibe etti.

Ekipmanlar, Rusya ve Tacikistan devlet başkanları arasındaki mutabakat uyarınca, Tacikistan Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu amacıyla Tacikistan Savunma Bakanlığına teslim edildi.

Açıklamada, Tacik ordusunun modernizasyon programının, Rusya'nın Orta Asya bölgesindeki müttefikinin askeri potansiyelini ve Tacikistan sınırlarını güçlendirmeye yönelik önemli bir araç olarak görüldüğü kaydedilerek, "Rusya tarafından hibe edilen askeri teçhizatlar, Tacikistan Silahlı Kuvvetlerinin savunma potansiyelini artırmasına ve bu ülkenin hava sahasını terör tehlikesinden korumasına yardımcı olacaktır." ifadesine yer verildi.

Rus askeri makamlarına göre, Rusya son 3 yılda Tacikistan'a 140 milyon dolar askeri ve teknik yardımda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:27 Kaynak: AA

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