Son Dakika Haberleri: Rusya'dan "tahıl OPEC'i kurulsun" önerisi
Son Dakika Ekonomi Rusya'dan 'tahıl OPEC'i kurulsun' önerisi

Rusya'dan "tahıl OPEC'i kurulsun" önerisi

27 dakika önce

Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksey Gordeyev, küresel tahıl piyasalarında istikrar sağlanması ve küresel açlıkla ilgili sorunların çözümü için tahıl sektöründe OPEC benzeri bir yapı kurulmasını teklif etti.

Rusya'dan

Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksey Gordeyev, küresel tahıl piyasalarında istikrar sağlanması ve küresel açlıkla ilgili sorunların çözümü için tahıl sektöründe OPEC benzeri bir yapı kurulmasını teklif etti.

Rusya Hükümeti Basın Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gordeyev'in Almanya'yı ziyaret ettiği ve ziyaret kapsamında Almanya Tarım ve Gıda Bakanı Julia Klöckner ile bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede, Gordeyev ile Klöckner'in küresel tahıl piyasalarındaki gelişmeleri ele aldıkları belirtilen açıklamada, "Gordeyev, küresel tahıl piyasalarında istikrar sağlanması ve küresel açlıkla ilgili sorunların çözümü için tahıl sektöründe OPEC benzeri bir yapı kurulmasını teklif etti." denildi.

Son 5 yılda tarım sektörü yaklaşık yüzde 20 büyüyen Rusya, aynı zamanda dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Başbakan Yardımcısı, Rusya, Opec, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:06 Kaynak: AA
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