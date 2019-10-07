Rusya'dan "tahıl OPEC'i kurulsun" önerisi
4 dakika önce
Dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı Rusya, küresel tahıl sektörü için OPEC benzeri yapı kurulmasını teklif etti.
Dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı Rusya, küresel tahıl sektörü için OPEC benzeri yapı kurulmasını teklif etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:56
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