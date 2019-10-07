Son Dakika Haberleri: Rusya'dan "tahıl OPEC'i kurulsun" önerisi
Son Dakika Ekonomi Rusya'dan 'tahıl OPEC'i kurulsun' önerisi

Rusya'dan "tahıl OPEC'i kurulsun" önerisi

4 dakika önce

Dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı Rusya, küresel tahıl sektörü için OPEC benzeri yapı kurulmasını teklif etti.

Rusya'dan

Dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı Rusya, küresel tahıl sektörü için OPEC benzeri yapı kurulmasını teklif etti.

Rusya, Opec, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:56 
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