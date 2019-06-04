Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Trump'a yalanlama: Venezuela'daki askerlerimizi çekmedik
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Rusya'dan Trump'a yalanlama: Venezuela'daki askerlerimizi çekmedik

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Venezuela'da bulunan askeri personelinin çoğunu çektiğini ve bundan kendilerini bilgilendirdiğini iddia etti. Moskova ise Trump'ın Twitter'dan yaptığı söz konusu açıklamayı yalanladı

Rusya'dan Trump'a yalanlama: Venezuela'daki askerlerimizi çekmedik, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Venezuela'da bulunan askeri personelinin çoğunu çektiğini ve bundan kendilerini bilgilendirdiğini iddia etti. Ancak Moskova, Trump'ın Twitter'dan yaptığı söz konusu açıklamayı yalanladı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Trump'ın iddiasının aksine Rus askerlerin Venezuela'da olduğu ve Moskova ile Karakas arasındaki sözleşmeler kapsamında faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:53 
Moskova, Rusya Federasyonu, Venezuela, Donald Trump, Dünya
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