Rusya'dan Trump'a yalanlama: Venezuela'daki askerlerimizi çekmedik
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Venezuela'da bulunan askeri personelinin çoğunu çektiğini ve bundan kendilerini bilgilendirdiğini iddia etti. Moskova ise Trump'ın Twitter'dan yaptığı söz konusu açıklamayı yalanladı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:53
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