Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Trump'ın Golan Tepeleri Açıklamasına Eleştiri

Rusya'dan Trump'ın Golan Tepeleri Açıklamasına Eleştiri

16 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili ifadelerini eleştirdi.

Rusya'dan Trump'ın Golan Tepeleri Açıklamasına Eleştiri, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili ifadelerini eleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili açıklamasının uluslararası hukuka aykırı olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bu tür açıklamalar, ABD'nin uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına karşı olduğunu gösteriyor." ifadesine yer verildi.

İsrail tarafından 1967'de işgal edilen Golan Tepeleri'nin Suriye'ye ait olduğu hatırlatılan açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi'nin 497 ve 1981 sayılı kararlarına göre, İsrail'in bu bölgedeki kararları geçersizdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Rusya'nın Golan Tepeleri konusundaki pozisyonunun değişmediği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter hesabından, "52 yılın ardından ABD için, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:10 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Rusya Federasyonu, Golan Tepeleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hükümetten Trump'ın İsrail Açıklamasına Sert Tepki: Dünya Trump'ın Attığı Tweetlerle Yönetilecek Bir Yer Değil Trump'ın Golan Tepeleri Kararına Erdoğan'dan Tepki: İşgalin Meşrulaşmasına İzin Vermeyiz Son Dakika! Denizli'de 4,1 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha Meydana Geldi Son dakika! Dolar Son 5 Ayın En Yüksek Seviyesini Gördü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 19:26:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Trump'ın Golan Tepeleri Açıklamasına Eleştiri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]