Rusya'dan Trump'ın yeniden seçilmesi için Kremlin'in müdahale ettiği iddialarına 'paranoya' yanıtı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya'dan Trump'ın yeniden seçilmesi için Kremlin'in müdahale ettiği iddialarına 'paranoya' yanıtı - Son Dakika Dünya

Rusya'dan Trump'ın yeniden seçilmesi için Kremlin'in müdahale ettiği iddialarına 'paranoya' yanıtı

15 dakika önce

Amerikan istihbarat yetkilileri Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerinde yeniden seçilmesi amacıyla seçim kampanyasına müdahale ettiğini iddia etti. Başkan Trump'ı çok öfkelendiren bu iddia Kremlin tarafından da "paranoya" olarak nitelendirilerek yalanlandı.

Rusya'dan Trump'ın yeniden seçilmesi için Kremlin'in müdahale ettiği iddialarına 'paranoya' yanıtı, System.String[]

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden seçilmesi için müdahale ettiğine dair bir süredir Amerikan basınında çıkan iddiaları "paranoya" olarak nitelendirerek reddetti.


Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dimitry Peskov, bu tür haberlerin bir dizi paranoyanın bir parçası olduğunu belirterek seçimler yaklaştıkça bu tür iddiaların sayısının artmasından üzüntü duyduklarını ifade etti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:09 
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