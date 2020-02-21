Son Dakika › Dünya › Rusya'dan Trump'ın yeniden seçilmesi için Kremlin'in müdahale ettiği iddialarına 'paranoya' yanıtı - Son Dakika Dünya
Rusya'dan Trump'ın yeniden seçilmesi için Kremlin'in müdahale ettiği iddialarına 'paranoya' yanıtı
15 dakika önce
Amerikan istihbarat yetkilileri Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerinde yeniden seçilmesi amacıyla seçim kampanyasına müdahale ettiğini iddia etti. Başkan Trump'ı çok öfkelendiren bu iddia Kremlin tarafından da "paranoya" olarak nitelendirilerek yalanlandı.
Rusya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden seçilmesi için müdahale ettiğine dair bir süredir Amerikan basınında çıkan iddiaları "paranoya" olarak nitelendirerek reddetti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dimitry Peskov, bu tür haberlerin bir dizi paranoyanın bir parçası olduğunu belirterek seçimler yaklaştıkça bu tür iddiaların sayısının artmasından üzüntü duyduklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:09
Son Dakika Erdoğan'dan "ABD'den Patriot alacak mıyız?" sorusuna yanıt: İki sistemi de kullanabiliriz Bu mahallede yılda 500 bin dolar kazanan fakir sayılıyor ABD'li politikacı Mark Sickles'tan firari FETÖ'cülere övgü dolu sözler Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı