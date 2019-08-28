Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Türk TF-X uçağı ilgisi
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Rusya'dan Türk TF-X uçağı ilgisi

15 dakika önce

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'nin kendi 5'inci nesil savaş uçağı TF-X'in üretimine destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Rusya'dan Türk TF-X uçağı ilgisi, System.String[]

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'nin kendi 5'inci nesil savaş uçağı TF-X'in üretimine destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Şugayev, başkent Moskova'da düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı kapsamında Rusya ve Türkiye arasında savunma sanayisinde iş birliği konularını gazetecilere değerlendirdi.

Türkiye'nin milli uçak üretimine destek vermeye hazır olduklarını belirten Şugayev, "Türkiye'ye uçak motorları ve elektronik harp teçhizatı temin edebiliriz." dedi.

Türkiye tarafından yürütülen TF-X 5'inci nesil savaş uçağı projesine değinen Şugayev, "Bu konuyu savunma sanayisi alanındaki iş birliği noktasında görüşmeye hazırız. Dahası, ülkelerimizin liderleri de savunma sanayisindeki iş birliğinin artmasına yönelik arzularını dile getirdiler. Biz buna hazırız." diye konuştu.

Rusya ve Türkiye arasında Su-35 ve Su-57 teslimatına ilişkin de görüşmeler yapıldığını anlatan Şugayev, "Ankara bu uçaklara büyük ilgi gösterdi. Ancak sözleşmeye dair konuşmak için çok erken, resmi başvuru yapılmadı. Türk mevkidaşım Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'le bu konuları görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:46 Kaynak: AA
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