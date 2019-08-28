Rusya'dan Türk TF-X uçağı ilgisi
1 saat önce
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Şugayev, Türkiye'nin kendi 5'inci nesil savaş uçağı TF-X'in üretimine destek vermeye hazır olduklarını belirtti.
Rusya
Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Şugayev, Türkiye
'nin kendi 5'inci nesil savaş uçağı TF-X'in üretimine destek vermeye hazır olduklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:20
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