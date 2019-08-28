Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Türk TF-X uçağı ilgisi
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Rusya'dan Türk TF-X uçağı ilgisi

1 saat önce

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Şugayev, Türkiye'nin kendi 5'inci nesil savaş uçağı TF-X'in üretimine destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Rusya'dan Türk TF-X uçağı ilgisi, System.String[]
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Şugayev, Türkiye'nin kendi 5'inci nesil savaş uçağı TF-X'in üretimine destek vermeye hazır olduklarını belirtti.
Türkiye, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:20 
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