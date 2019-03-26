Rusya'dan TürkAkım için vergi muafiyeti hamlesi
1 saat önce
Rusya Enerji Bakanlığı, TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projelerinde kullanılan gemiler için vergi muafiyeti teklifi hazırladı.
Rusya Enerji Bakanlığı
, TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projelerinde kullanılan gemiler için vergi muafiyeti teklifi hazırladı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:57
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