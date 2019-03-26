Son Dakika Haberleri: Rusya'dan TürkAkım için vergi muafiyeti hamlesi

Rusya'dan TürkAkım için vergi muafiyeti hamlesi

1 saat önce

Rusya Enerji Bakanlığı, TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projelerinde kullanılan gemiler için vergi muafiyeti teklifi hazırladı.

Rusya'dan TürkAkım için vergi muafiyeti hamlesi, System.String[]
Rusya Enerji Bakanlığı, TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projelerinde kullanılan gemiler için vergi muafiyeti teklifi hazırladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:57 

Enerji Bakanlığı, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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