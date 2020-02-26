Rusya'dan Türkiye açıklaması: "Müzakerelerden olumlu sonuç bekliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Politika Rusya'dan Türkiye açıklaması: 'Müzakerelerden olumlu sonuç bekliyoruz' - Son Dakika

Rusya'dan Türkiye açıklaması: "Müzakerelerden olumlu sonuç bekliyoruz"

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Ankara'da başlayan İdlib müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu.

Rusya'dan Türkiye açıklaması:

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Ankara'da başlayan İdlib müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu.


Rusya Devlet Başkanlığı Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Ankara'da başlayan İdlib müzakereleri ile ilgili açıklama yaptı. İlk müzakerelerin ardından Moskova'da ikinci turu düzenlenen müzakerelerden İdlib'de çözüme dair bir netice alamayan Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerini değerlendiren Bogdanov, Ankara'da gerçekleşen yeni görüşmeler için, "Olumlu sonuçlar bekliyoruz" ifadesini kullandı. - MOSKOVA

Mikhail Bogdanov, Ankara, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:15 Kaynak: İHA
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