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Rusya'dan Türkiye açıklaması: "Müzakerelerden olumlu sonuç bekliyoruz"
6 saat önce
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Ankara'da başlayan İdlib müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:35 Kaynak: İHA
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Ankara'da başlayan İdlib müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanlığı Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Ankara'da başlayan İdlib müzakereleri ile ilgili açıklama yaptı. İlk müzakerelerin ardından Moskova'da ikinci turu düzenlenen müzakerelerden İdlib'de çözüme dair bir netice alamayan Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerini değerlendiren Bogdanov, Ankara'da gerçekleşen yeni görüşmeler için, "Olumlu sonuçlar bekliyoruz" ifadesini kullandı.
(İHA)
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