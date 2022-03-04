Rusya'dan, Türkiye'deki olası Lavrov-Kuleba görüşmesine destek - Son Dakika
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Rusya'dan, Türkiye'deki olası Lavrov-Kuleba görüşmesine destek

04.03.2022 20:56

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya gelmesini desteklediklerini bildirdi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya gelmesini desteklediklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olağanüstü nitelikli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ve Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) bir araya getirmek istediklerini belirtmişti.

Rusya eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Gatilov, konuya ilişkin AA muhabirinin sorusunu cevapladı.

Gatilov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın ADF'de bir araya gelmesine destek vererek, "(İki bakanın bir araya gelmesi) İyi bir şey. Herhangi bir müzakere ve toplantı iyi bir şey." dedi.

Diplomatik her girişimi desteklerini vurgulayan Gatilov, "Dolayısıyla (Lavrov-Kuleba görüşmesi) gerçekleşirse tamamdır." ifadesini kullandı.

Gatilov, Türkiye hava sahasının açık olmasına ilişkin ise "Bence güzel bir duruş." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya Diplomasi Forumu 11-13 Mart'ta Antalya'da gerçekleşecek

"Ukraynalılarla Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde bir araya getirmek isteriz"

Bakan Çavuşoğlu, "Ukraynalılarla Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde bir araya getirmek isteriz. Antalya Diplomasi Forumu da buna vesile olursa seviniriz. Öyle görünüyor ki, Sergey Lavrov'la bu forum marjında görüşmek isteyen müttefikler ve dışişleri bakanları da ya da uluslararası örgütlerin temsilcileri de var." demişti.

Çavuşoğlu, Türkiye hava sahasının açık olmasının yalnızca Türkiye açısından değil, yaptırım uygulayan ülkeler ve onların vatandaşları bakımından da önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu hava sahasının açık olması stratejik ve insani bakımdan önemlidir. O yüzden biz hava sahasını açık tutuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Rusya'dan, Türkiye'deki olası Lavrov-Kuleba görüşmesine destek
Rusya'dan, Türkiye'deki olası Lavrov-Kuleba görüşmesine destek

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Antalya Diplomasi Forumu, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'dan, Türkiye'deki olası Lavrov-Kuleba görüşmesine destek - Son Dakika


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