Rusya'dan Türkiye'nin de bulunduğu BM'nin savaş suçu raporuna tepki - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya'dan Türkiye'nin de bulunduğu BM'nin savaş suçu raporuna tepki - Son Dakika Dünya

Rusya'dan Türkiye'nin de bulunduğu BM'nin savaş suçu raporuna tepki

6 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova'nın, BM komisyonunun Rusya'yı İdlib konusunda suçlamasını şiddetle reddettiğini bildirdi

Rusya'dan Türkiye'nin de bulunduğu BM'nin savaş suçu raporuna tepki, System.String[]

Rusya Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu'nun pazartesi günü yayımladığı Rusya Hava Kuvvetleri, Suriye hükümet güçleri ve Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) "savaş suçu işlediğini" ileri süren rapora tepki gösterdi.


Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova'nın, BM komisyonunun Rusya'yı İdlib konusunda suçlamasını şiddetle reddettiğini bildirdi.

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Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:56 
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