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Rusya'dan Türkiye'nin de bulunduğu BM'nin savaş suçu raporuna tepki
6 saat önce
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova'nın, BM komisyonunun Rusya'yı İdlib konusunda suçlamasını şiddetle reddettiğini bildirdi
Rusya Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu'nun pazartesi günü yayımladığı Rusya Hava Kuvvetleri, Suriye hükümet güçleri ve Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) "savaş suçu işlediğini" ileri süren rapora tepki gösterdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova'nın, BM komisyonunun Rusya'yı İdlib konusunda suçlamasını şiddetle reddettiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:56
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