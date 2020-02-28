Rusya'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Rusya'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Türkiye'ye yaşanan üzücü olay için başsağlığı dilediğini ifade etti.

Rusya'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Türkiye'ye yaşanan üzücü olay için başsağlığı dilediğini ifade etti. Lavrov, "Her koşulda, çatışma bölgelerinde Rusya Federasyonu, ilgili ülkelerdeki siyasi güçler arasında kapsamlı bir diyaloğu savunuyor" dedi.


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ile yaptığı görüşmenin ardından hem İdlib hem de Libya konusunda açıklamalarda bulundu. Lavrov, Libya ve Suriye konusunda diğer aktörlerle iş birliği yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Her koşulda, çatışma bölgelerinde, Rusya Federasyonu ilgili ülkelerdeki siyasi güçler arasında kapsamlı bir diyaloğu savunuyor. Aynı zamanda diğer ülkelerini egemen ülkenin toprak bağımsızlığına saygı duyması gerektiğini vurguluyor. 2011'den sonra patlak veren Arap Baharı'ndan sonra baş kaldıran teröristlere daha fazla taviz verilmemelidir" dedi.


Suriye'de yaşanan gelişmeler konusunda batılı ülkeleri eleştiren Lavrov, bu ülkelerin iş birliğinden uzak tavır takındığını öne sürdü. Lavrov ayrıca, Moskova'nın Putin ve Erdoğan'ın imzaladığı İdlib konulu anlaşmalara bağlı olduğunu belirtti.


İdlib'de rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Lavrov, Rusya'nın Türkiye'ye yaşanan üzücü olay için başsağlığı dilediğini aktardı. - MOSKOVA

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:53 Kaynak: İHA
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