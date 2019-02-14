Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Türkiye'ye Sığır Eti

Rusya'dan Türkiye'ye Sığır Eti

1 saat önce

Rusya Tarım Bakanı Dimitry Patruşev, bu yılın ilk yarısında Rusya'dan Türkiye'ye sığır eti ihracatına başlanacağını söyledi.

Rusya'dan Türkiye'ye Sığır Eti, System.String[]
Rusya Tarım Bakanı Dimitry Patruşev, bu yılın ilk yarısında Rusya'dan Türkiye'ye sığır eti ihracatına başlanacağını söyledi. Rusya'nın sığır eti bu sene Türk pazarına çıkacak. Rusya Tarım Bakanı Dimitry Patruşev, gazetecilere yaptığı açıklamada bu sene içerisinde Rusya'dan Türkiye'ye sığır etinin gönderilmesine başlanacağını söyledi. Patruşev, 2018'de Türkiye'ye yapılan tarımsal ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 1,9 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bakanın açıklamasına göre Rus sığır etleri bu yılın ilk yarısında Türkiye'ye ulaşacak. Rusya'nın uluslararası pazarlarda da geniş bir ilgi alanına sahip olduğunu belirten Bakan Patruşev, "Bugün Ortadoğu'da ilişkilerimiz aktif olarak gelişiyor" dedi.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:46 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Türkiye, Güncel
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