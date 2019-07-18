Rusya'dan Türkiye'ye "Su-35" teklifi
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Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov, Rusya'nın Türkiye'ye Su-35 savaş uçağı satmaya hazır olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:23 Kaynak: AA
Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO
) Sergey Çemezov, Rusya
'nın Türkiye
'ye Su-35 savaş uçağı satmaya hazır olduğunu bildirdi.
Çemezov, gelişen Türkiye-Rusya askeri teknik iş birliğiyle ilgili basın açıklaması yaptı.
Türkiye'ye Rus yapımı savaş uçağı satışı önerisinde bulunan Çemezov, "Eğer Türk meslektaşlarımız arzu ederse biz Su-35 savaş uçağı vermeye hazırız." dedi.
Rus Sukhoi firması tarafından tasarlanan tek koltuklu, çift motorlu Su-35, çok amaçlı avcı uçağı olarak kullanılıyor.
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