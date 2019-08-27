Rusya'dan türkiye'ye "türk astronot gönderelim" teklifi
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Roskosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümüyle aynı zamana denk gelmesi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bir Türk astronotu göndermesi için davet etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:07 Kaynak: DHA
Roskosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a, 2023'te Türkiye
Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümüyle aynı zamana denk gelmesi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bir Türk astronotu göndermesi için davet etti.
Rogozin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu MAKS 2019 havacılık fuarında Erdoğan'a, kozmonot eğitim merkezinin Türk astronotunu uzaya göndermeye hazır olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan de teklife olumlu cevap verdi.
Erdoğan, "Bu değerli işinize katılmaya hazırız. Bir kez daha, tüm halkım adına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yapılan iş için çok teşekkür ederim" dedi.
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