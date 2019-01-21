Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Twitter ve Facebook'a İdari İşlem

Rusya'dan Twitter ve Facebook'a İdari İşlem

53 dakika önce

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Twitter ve Facebook için kişisel verilere ilişkin yasal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle 'idari işlem' başlattıklarını duyurdu.

Rusya'dan Twitter ve Facebook'a İdari İşlem, System.String[]
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Twitter ve Facebook için kişisel verilere ilişkin yasal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle 'idari işlem' başlattıklarını duyurdu.

Kurum şefi Alexander Zharov, şirketlere, kullanıcı veri alanındaki Rus mevzuatına uyma gereği ile ilgili bildirimler gönderdi.

Zharov, Facebook ve Twitter'ın Rus kullanıcılarının, Rusya Federasyonu'ndaki verilerinin yerelleştirilmesi konusunda somut bir bilgi sağlamadığını belirtti. Şirketlerin, Rus kullanıcılarının verilerini Rusya'da saklamayı planladıkları zaman için bir 'zaman çerçevesi' sağlamadığını da sözlerine ekledi.

Kişisel verilerle ilgili yasa 1 Eylül 2015 tarihinde Rusya'da yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, hem yerli, hem de yabancı şirketlerin Rusya'nın kişisel verilerini Rusya'da depolaması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:36 Kaynak: DHA

Ekonomi
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