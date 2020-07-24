Rusya'dan uçuşlar, 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara'ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya,... - Son Dakika

Rusya 'dan uçuşlar, 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara 'ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya , Dalaman ve Bodrum 'a yapılmaya başlayacak

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 01:41

Kaynak: AA

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