Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Ukrayna ile doğal gaz görüşmelerinde "süre azalıyor" uyarısı
Son Dakika Güncel Rusya'dan Ukrayna ile doğal gaz görüşmelerinde 'süre azalıyor' uyarısı - Son Dakika

Rusya'dan Ukrayna ile doğal gaz görüşmelerinde "süre azalıyor" uyarısı

7 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki doğal gaz sözleşmesinin süresinin uzatılmasına yönelik istişarelerin devam ettiğini belirterek, "Süre baskısı altındayız, yeteri kadar zaman yok." dedi.

Rusya'dan Ukrayna ile doğal gaz görüşmelerinde

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki doğal gaz sözleşmesinin süresinin uzatılmasına yönelik istişarelerin devam ettiğini belirterek, "Süre baskısı altındayız, yeteri kadar zaman yok." dedi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yürürlükte bulunan ve geçerlilik süresi yıl sonunda dolacak olan doğal gaz sözleşmesiyle ilgili görüşmeleri değerlendirdi.

Sözleşmeyle ilgili ticari tekliflerin karşılıklı olarak verildiğini belirten Peskov, "Gazprom Başkanı Aleksey Miler, teklifimizin formüle edildiğini ve Ukrayna tarafına iletildiğini açıklamıştı. İstişareler devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın devlet doğal gaz şirketi Naftogaz'ın yerine getirmesi gereken bazı prosedürler bulunduğunu dile getiren Peskov, "Süre baskısı altındayız, yeteri kadar zaman yok." diye konuştu.

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'ya Ukrayna üzerinden doğal gaz iletilmesine yönelik transit sözleşmenin süresinin 1 yıl uzatılması için Naftogaz'a resmi teklifin gönderildiğini açıklamıştı. Gazprom, sözleşmenin uzatılması veya yeni bir sözleşme imzalanması için Kiev yönetiminin Gazprom'a yönelik hukuki taleplerinden vazgeçmesi şartını koşuyor.

Naftogaz'ın İcra Direktörü Yuriy Vitrenko da söz konusu teklifi yanıtladıklarını belirterek, "Gazprom'un, Naftogaz'a yaklaşık 3 milyar dolar borcu var. Eğer bu borcu doğal gaz temin ederek ödemek isterse bunu değerlendirmeye hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Rusya ve Ukrayna arasında doğal gaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin transit sözleşmenin geçerlilik süresi yıl sonu itibarıyla sona eriyor.

Gazprom ve Naftogaz, 2014'te Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsüne birbirleri aleyhine başvuruda bulunmuştu. Naftogaz, Gazprom'un doğal gaz sevkiyat yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek 17 milyar dolarlık ödeme talep etmişti.

Gazprom'un Ukrayna'ya doğal gaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden tahkim heyeti, şirketin Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapmasını kararlaştırmıştı. Karar sonrasında Gazprom'un ödeme yapmaması nedeniyle şirketin bazı Avrupa ülkelerindeki varlıklarına el konulmuştu.

Dmitriy Peskov, Ukrayna, Gazprom, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da verimi artırmak için ineklere sanal gerçeklik gözlüğü takılmaya başlandı
Kiev sokaklarına 'Tosuncuk' için yeni afişler asıldı Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı 3 Avrupa ülkesinde meydana gelen depremlerin ardından Profesör Sözbilir'den Türkiye için tsunami uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 20:33:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Ukrayna ile doğal gaz görüşmelerinde "süre azalıyor" uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]