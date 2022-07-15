Son dakika gündem: Rusya'dan Ukrayna'nın Dnipro şehrine saldırı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Rusya'dan Ukrayna'nın Dnipro şehrine saldırı

15.07.2022 23:30

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rus ordusunun Ukrayna'nın Dnipro şehrine düzenlediği saldırı sonucu su kesintisini yaşanabileceği açıklandı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Dnipro şehrine düzenlediği saldırı sonucu su kesintisini yaşanabileceği açıklandı.

Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın Dnipro şehrinin Belediye Başkan Yardımcısı Mykhailo Lysenko yaptığı açıklamada Rus ordusunun saldırısını doğrulayarak, "Dnipro'ya yapılan füze saldırısı sonucunda şehirde su kesintisi yaşanabilir" dedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şehrin farklı noktalarında patlamalar yaşandığı görülürken, saldırı nedeniyle birçok yerde yangın çıktığı iddia edildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika gündem: Rusya'dan Ukrayna'nın Dnipro şehrine saldırı - Son Dakika

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