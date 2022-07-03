Rusya'dan Ukrayna'nın Slovyansk şehrine saldırı: 6 ölü - Son Dakika
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Rusya'dan Ukrayna'nın Slovyansk şehrine saldırı: 6 ölü

03.07.2022 16:37
Rusya'dan Ukrayna'nın Slovyansk şehrine saldırı: 6 ölü

Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Slovyansk şehrine düzenlediği bombalı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Slovyansk şehrine düzenlediği bombalı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusuna yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Slovyansk şehrinin Belediye Başkanı Vadym Lyakh, Rus ordusunun şehre düzenlediği bombalı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve şehirde 15 yangın çıktığını açıkladı.

Rus ordusunun en son geçtiğimiz cuma günü Ukrayna'nın Odessa bölgesine düzenlediği füzeli saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmişti. - DONETSK

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Kaynak: İHA

Donetsk, Ukrayna, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'dan Ukrayna'nın Slovyansk şehrine saldırı: 6 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'dan Ukrayna'nın Slovyansk şehrine saldırı: 6 ölü - Son Dakika
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