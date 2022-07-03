Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Slovyansk şehrine düzenlediği bombalı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusuna yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Slovyansk şehrinin Belediye Başkanı Vadym Lyakh, Rus ordusunun şehre düzenlediği bombalı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve şehirde 15 yangın çıktığını açıkladı.
Rus ordusunun en son geçtiğimiz cuma günü Ukrayna'nın Odessa bölgesine düzenlediği füzeli saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmişti. - DONETSK
Son Dakika › 3. Sayfa › Rusya'dan Ukrayna'nın Slovyansk şehrine saldırı: 6 ölü - Son Dakika