Son dakika gündem: Rusya'dan Ukrayna ve ABD'nin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddiası - Son Dakika
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Son dakika gündem: Rusya'dan Ukrayna ve ABD'nin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddiası

07.03.2022 19:45

Son dakika haberi... - Rusya'dan Ukrayna ve ABD'nin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddiası Rusya, ABD fonlarıyla Ukrayna'nın bazı kentlerinde yasaklı biyolojik ve kimyasal laboratuvarlar kurulduğunu, Ukrayna ve ABD'nin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini iddia etti.

- Rusya'dan Ukrayna ve ABD'nin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddiası

KİEV - Rusya, ABD fonlarıyla Ukrayna'nın bazı kentlerinde yasaklı biyolojik ve kimyasal laboratuvarlar kurulduğunu, Ukrayna ve ABD'nin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini iddia etti.

Rusya'nın dün ABD fonlarıyla Ukrayna'nın bazı kentlerinde yasaklı biyolojik ve kimyasal laboratuvarlar kurulduğunu iddia etmesinin ardından Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov söz konusu laboratuvarlar hakkında basın toplantısı düzenledi. Kirillov, laboratuvarların varlığına dair belgeleri incelediklerini aktararak, belgelere göre Ukrayna tarafının 24 Şubat'ta teşhir olmamak adına bu laboratuvarları ve belgeleri ortadan kaldırmaya çalıştığını söyledi. Kirillov, "24 Şubat'tan itibaren laboratuvarlardaki biyolojik çalışmaların tümüyle imha edilmesi talimatı verildiğini doğrulayan imha tutanakları mevcut. İmha tutanaklarının analizi, Lviv'deki biyoloji laboratuvarda veba, şarbon ve bruselloz patojenleri, Harkov ve Poltava'daki laboratuvarlarda ise difteri, salmonelloz ve dizanteri patojenleri ile çalışmalar yapıldığını gösteriyor. Pentagon'daki yetkililer, bu koleksiyonların Rus uzmanların eline geçmesi halinde Ukrayna ve ABD'nin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiğinin, özellikle de sentetik biyoloji metotları kullanılarak mikroorganizmaların patojenik özelliklerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığının doğrulanacağını anlıyor" dedi.

Kimyasal ve biyolojik laboratuvarların Ukrayna dışına çıkarıldığını savunan Kirillov, "ABD'nin askeri-biyolojik programının devam ettirilmesi için gerekli tüm araç ve malzemelerin halihazırda Ukrayna dışına çıkarıldığı bilgisi var. Ayrıca bu merkezlerin imhası ile ilgili önemli detaylar var. Yapılan imhalarda kullanılan yöntem söz konusu biyolojik çalışmaların geri dönüşü olmayan şekilde imha edildiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Laboratuvarların bulunduğu bölgede çocuklarda hastalık görüldüğü iddiası

Kirillov ayrıca, ABD'nin bu laboratuvarlar için 200 milyon dolarlık bir fon desteği sağladığını öne sürdü. Kurulan laboratuvarlar nedeniyle bölgede yaşayan çocuklarda belirli hastalıkların görüldüğünü iddia eden Kirillov, "Ukrayna'da ABD'nin siparişi üzerine NATO'nun askeri-biyolojik faaliyetlerini yürüten laboratuvarların kızamık vakalarında 100 kat artışa neden olduğunu gösteren raporlar var. Kızamıkçık, difteri ve tüberküloz vaka sayılarında da artış görülüyor. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nün Ukrayna'yı çocuk felci salgını riskinin yüksek olduğu ülke ilan ettiğini hatırlatırım" dedi.

Son dakika gündem: Rusya'dan Ukrayna ve ABD'nin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddiası
Son dakika gündem: Rusya'dan Ukrayna ve ABD'nin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddiası
Son dakika gündem: Rusya'dan Ukrayna ve ABD'nin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddiası

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Rusya'dan Ukrayna ve ABD'nin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddiası - Son Dakika


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