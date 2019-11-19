Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Ukrayna'ya doğal gaz teklifi
Son Dakika Güncel Rusya'dan Ukrayna'ya doğal gaz teklifi - Son Dakika

Rusya'dan Ukrayna'ya doğal gaz teklifi

6 saat önce

Ukrayna Devlet Petrol Şirketi Naftogaz, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz geçişini sağlayan boru hattı sözleşmesini uzatmak için faks çektiğini açıkladı.

Rusya'dan Ukrayna'ya doğal gaz teklifi, System.String[]

Ukrayna Devlet Petrol Şirketi Naftogaz, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz geçişini sağlayan boru hattı sözleşmesini uzatmak için faks çektiğini açıkladı.

Rus gazının Avrupa'ya ulaşmasını sağlayan ve Ukrayna üzerinden geçen boru hattı sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek. İki ülke arasında yaşanan Kırım ve Donbas gerilimi nedeniyle görüşülmeye devam eden doğal gaz boru hattı sözleşmesi için Rus Devlet Petrol Şirketi Gazprom ilk adımı atarak Ukrayna'ya teklif yaptı. Ukrayna Devlet Petrol Şirketi Naftogaz ise yapılan sözleşme teklifini sosyal medya hesabından duyurdu. Naftogaz açıklamasında, 31 Aralık'ta sona erecek sözleşme için Rusya tarafından yeni teklif yapıldığını belirterek teklifi değerlendireceklerini bildirdi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye mutabakatlarının gereğini yapmadı
Rusya'da bardan kovulan alkollü adam, pompalı tüfekle barı bastı Çiftlik Bank'ın mağdurları, Ukrayna'da olduğu ortaya çıkan Tosuncuk Mehmet'in peşine düştü EURO 2020'yi kazanan 69 milyon euroyu kasasına koyacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 16:35:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Ukrayna'ya doğal gaz teklifi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]