Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Ukrayna'ya doğal gazda indirim teklifi
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Rusya'dan Ukrayna'ya doğal gazda indirim teklifi

6 saat önce

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, "Ukrayna'ya temin edebileceğimiz doğal gazın fiyatında, günümüz fiyatı üzerinde yüzde 25'lik indirim yapmaya hazırız." dedi.

Rusya'dan Ukrayna'ya doğal gazda indirim teklifi, System.String[]
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, " Ukrayna'ya temin edebileceğimiz doğal gazın fiyatında, günümüz fiyatı üzerinde yüzde 25'lik indirim yapmaya hazırız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:23 
Rusya Federasyonu, Ukrayna, Ekonomi
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