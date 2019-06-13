Rusya'dan Ukrayna'ya doğal gazda indirim teklifi
6 saat önce
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, "Ukrayna'ya temin edebileceğimiz doğal gazın fiyatında, günümüz fiyatı üzerinde yüzde 25'lik indirim yapmaya hazırız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:23
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, " Ukrayna
'ya temin edebileceğimiz doğal gazın fiyatında, günümüz fiyatı üzerinde yüzde 25'lik indirim yapmaya hazırız." dedi.
Galibiyete sevinen taraftarlar stadyumu ateşe verdi!
Çavuşoğlu'ndan ABD'nin S-400 mektubuna tepki: Türkiye aldığı karardan vazgeçmez
Dev buhar kazanı yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek
"Osmanlı torunu" Boris Johnson, Theresa May'in yerine göz dikti! Açık ara farkla ilk sırada