Rusya'dan Ukrayna'ya gaz fiyatında indirim önerisi

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Ukrayna'nın Rus gazı alıp almayacağına karar vermesi gerektiğini belirterek, "Ukrayna'daki son tüketicilere yönelik doğal gaz fiyatı, mevcut fiyattan yüzde 20 daha ucuz olabilir." dedi.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile Miller'in doğal gaz piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin görüşmesi canlı yayımlandı.

Aleksey Miller, görüşmede, Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz ihracatının yılın yaklaşık 10 ayında geçen yıla göre gerilediğini ifade etti.

Avrupa'ya ihracatın yüzde 2,5 gerileyerek 152,6 milyar metreküpe düştüğünü bildiren Miller, söz konusu dönemde gaz üretiminin ise yüzde 0,9 artarak 389 milyar metreküpe çıktığını söyledi.

Miller, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden doğal gaz görüşmelerine ilişkin, "Ukrayna üzerinden gönderdiğimiz gazla ilgili transit görüşmeleri sürüyor ancak Ukrayna'nın Rus gazı alıp almayacağına ve bunun büyük hacimlerde olup olmayacağına dair kararıyla ilgili net bir görüş vermesi gerekiyor." diye konuştu.

Ukrayna'nın ters akış yöntemiyle Avrupa'dan aldığı Rus gazının normalden daha pahalı olduğunu savunan Miller, "Bizim sevkiyatımız Ukrayna için daha ucuz olur. Ukrayna'daki son tüketicilere yönelik doğal gaz fiyatı, mevcut fiyattan yüzde 20 daha ucuz olabilir." ifadesini kullandı.

Medvedev de Ukrayna'nın ters akış yöntemiyle Avrupa'dan aldığı gaz nedeniyle zarar gördüğünü öne sürerek, "Ukrayna'daki yönetim değişikliğine rağmen doğal gazla ilgili sorunlar devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Miller, bir süre önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yüzde 25 indirimle doğal gaz temin etmeye hazır olduklarını söylemişti.

Ukrayna, Kasım 2015'te Rusya'dan doğal gaz ithalatını durdurmuştu. İki ülke arasındaki doğal gaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin sözleşmenin süresi 2019 sonunda doluyor.