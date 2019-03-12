Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Ukrayna'ya Nota

Rusya'dan Ukrayna'ya Nota

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya nota verildiğini açıkladı.

Rusya'dan Ukrayna'ya Nota, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya nota verildiğini açıkladı.

Rusya ile Dostluk Anlaşması'nı 1 Nisan'da iptal edeceğini açıklayan Ukrayna'ya Rusya'dan yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'ya nota verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna ile Rusya arasında stratejik ortaklığa ve partnerliğe dair yapılan Dostluk Anlaşması, Ukrayna'da tarafından 1 Nisan'da iptal edilecek. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na verdiğimiz notada detaylı bir şekilde bu konuyu işledik" ifadelerine yer verildi. Bakanlık ayrıca Ukrayna'daki mevcut hükümeti ise "Uzun yıllardır süren Rusya ile Ukrayna arasındaki bağı koparmaya çalışıyorlar" ifadeleriyle eleştirdi.

Dostluk Anlaşması, Ukrayna ile Rusya arasında 31 Mayıs 1997 tarihinde imzalanmıştı. Ukrayna, Aralık 2018'de Rusya ile Dostluk, İş birliği ve Ortaklık Anlaşması'nı feshederek, 1 Nisan 2019'dan sonra geçersiz sayılacağını duyurmuştu. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:45 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Ukrayna, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna Askerleri, Tatbikat Sırasında Rus Askerlerine Taciz Ateşi Açtı Bakan Soylu'ya "5 Paralık Adam" Diyen Kılıçdaroğlu'na, Dokunulmazlığın Kaldırılması İçin Fezleke Hazırlandı

Yeni Askerlik Sistemi, Nisan Ayında Meclis'te Görüşülecek THY, Etiyopya'daki Kaza Sonrası Boeing 737 Tipi Yolcu Uçaklarının Seferlerini Durdurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 19:59:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Ukrayna'ya Nota
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]