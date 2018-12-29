Rusya'dan Ukrayna'ya Tarihin En Büyük Yaptırımı
37 dakika önce
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ekonomiye de yansıyor.
Rusya
ile Ukrayna
arasında yaşanan gerilim ekonomiye de yansıyor. Bugün Rusya Bakanlar Kurulu
kabinesi Ukrayna'dan buğday, sebze, meyve, şeker, bira, çimento gibi çok sayıda ürünün alımını yasakladı.
Rusya Bakanlar Kurulu toplantısında Ukrayna'nın Rusya'ya uygulama kararı aldığı ekonomik kısıtlamalar tartışıldı. Ukrayna'nın girişimlerine atıfta bulunarak kabine üyeleri Ukrayna'dan buğday, şeker, sebze, meyve, bira, çimento ve toplamda 18 kalem yaşamsal gıda maddelerinin alımına yasak koyan karara vardı. Yapılan açıklamada kısıtlamaların süresiz olarak getirildiği ve Ukrayna'nın kısıtlamaları kaldırması durumunda Rusya tarafının aldığı kısıtlama kararlarının geri alınabileceği vurgusu yapıldı. - MOSKOVA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:08 Kaynak: İHA
AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında Kavga Çıktı
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Bay Kemal'den İzin Alabilecek mi?" Sorusuna Yanıt: İzin Aldım
Eski Belediye Başkanı, CHP'nin Seçim Sloganını 10 Yıl Önce Kullandığını İddia Etti
Şeyma Subaşı'nın Fransız DJ ile Görüntülerine Demet Akalın'dan İlk Yorum: Şeyma Bu Kadar Kalın Değil