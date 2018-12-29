Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Ukrayna'ya Tarihin En Büyük Yaptırımı

Rusya'dan Ukrayna'ya Tarihin En Büyük Yaptırımı

37 dakika önce

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ekonomiye de yansıyor.

Rusya'dan Ukrayna'ya Tarihin En Büyük Yaptırımı, System.String[]
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ekonomiye de yansıyor. Bugün Rusya Bakanlar Kurulu kabinesi Ukrayna'dan buğday, sebze, meyve, şeker, bira, çimento gibi çok sayıda ürünün alımını yasakladı.

Rusya Bakanlar Kurulu toplantısında Ukrayna'nın Rusya'ya uygulama kararı aldığı ekonomik kısıtlamalar tartışıldı. Ukrayna'nın girişimlerine atıfta bulunarak kabine üyeleri Ukrayna'dan buğday, şeker, sebze, meyve, bira, çimento ve toplamda 18 kalem yaşamsal gıda maddelerinin alımına yasak koyan karara vardı. Yapılan açıklamada kısıtlamaların süresiz olarak getirildiği ve Ukrayna'nın kısıtlamaları kaldırması durumunda Rusya tarafının aldığı kısıtlama kararlarının geri alınabileceği vurgusu yapıldı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:08 Kaynak: İHA

Politika
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