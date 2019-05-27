Son Dakika Haberleri: Rusya'dan 'Ukraynalı askerleri serbest bırak' diyen mahkemeye ret: Yargı yetkiniz yok

Rusya'dan 'Ukraynalı askerleri serbest bırak' diyen mahkemeye ret: Yargı yetkiniz yok

3 saat önce

Rusya, Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nin Ukrayna'ya ait 3 savaş gemisi ile gemilerin mürettebatı 24 Ukrayna askerinin derhal serbest bırakılması yönündeki kararını reddetti

Rusya'dan 'Ukraynalı askerleri serbest bırak' diyen mahkemeye ret: Yargı yetkiniz yok, System.String[]
Rusya, Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nin Ukrayna'ya ait 3 savaş gemisi ile gemilerin mürettebatı 24 askerin derhal serbest bırakılması yönündeki kararını reddetti.

Kremlin, mahkemenin yargı yetkisinin Rus güvenlik kuvvetlerinin Ukraynalı askerleri gözaltına aldığı söz konusu bölgeyi kapsamadığını savundu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:38 
Dünya
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