Rusya'dan 'Ukraynalı askerleri serbest bırak' diyen mahkemeye ret: Yargı yetkiniz yok
3 saat önce
Rusya, Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nin Ukrayna'ya ait 3 savaş gemisi ile gemilerin mürettebatı 24 Ukrayna askerinin derhal serbest bırakılması yönündeki kararını reddetti
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:38
, Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi
'nin Ukrayna
'ya ait 3 savaş gemisi ile gemilerin mürettebatı 24 askerin derhal serbest bırakılması yönündeki kararını reddetti.
Kremlin, mahkemenin yargı yetkisinin Rus güvenlik kuvvetlerinin Ukraynalı askerleri gözaltına aldığı söz konusu bölgeyi kapsamadığını savundu.
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