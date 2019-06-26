Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'ne "Kerç" notası
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Rusya'dan Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'ne "Kerç" notası

15 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ve Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'ne Rusya'nın el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisi ve mürettebatının serbest bırakılması kararına ilişkin nota gönderdi.

Rusya'dan Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'ne
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ve Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'ne Rusya'nın el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisi ve mürettebatının serbest bırakılması kararına ilişkin nota gönderdi.
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Kerç Boğazı'nda Rus güvenlik güçlerince tutuklanan 24 Ukraynalı askerle ilgili mahkeme sürecinin devam ettiği belirtildi.
Hem Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi hem de Ukrayna'nın Moskova'daki büyükelçiliğine gönderilen notada, Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin öngördüğü uyuşmazlık çözümü prosedürlerinin Kerç Boğazı'nda yaşanan durum için geçerli olmadığı vurgulandı.
Geçen ay Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, Rusya'nın el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisiyle mürettebatı 24 Ukrayna askerinin serbest bırakılması yönünde karar almıştı.
- Askerlerin 24 Temmuz'a kadar tutuklu kalmasına karar verilmişti
Karadeniz'de geçen yıl kasımın sonunda Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri, Ukrayna savaş gemilerine "kara sularını ihlal ettiği" iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 gemideki askeri personel gözaltına alınmıştı.
Moskova'daki Lefortovskiy Mahkemesi, Ukrayna askerlerinin 24 Temmuz'a kadar tutuklu kalmasına karar vermişti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:28 Kaynak: AA
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