Son Dakika Haberleri: Rusya'dan "Venezuela" Açıklaması

Rusya'dan "Venezuela" Açıklaması

19 dakika önce

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, politik sorunları çözmenin Venezuela'nın kendi işi olduğunu, yabancı devletlerin buna karışmaması gerektiğini söyledi.

Rusya'dan
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, politik sorunları çözmenin Venezuela'nın kendi işi olduğunu, yabancı devletlerin buna karışmaması gerektiğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere verdiği demeçte, gücü meşrulaştırmaya yönelik girişimlerin Venezuela'nın içişlerine karışmak anlamına geldiğini söyleyerek, "Politik sorunlarını çökmek Venezuela'nın işidir, yabancı devletlerin değil" dedi. Avrupa Birliği, Guido geçtiğimiz ay kendini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmesinden sonra Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Pazar gününe kadar erken seçime gitmesi için mühlet vermişti. Maduro ise dün bu ültimatomu reddetti ve, "Venezuela seçimlerini yaptı" diyerek, "Kimse gelip de anayasamızı tanımamazlık edemez ve bunu deneyemez ve kendi ültimatomlarını dayatamaz" açıklamasında bulundu. Avrupa Birliğinin Maduro'ya verdiği süre bugün itibariyle dolunca, İspanya, Fransa, İngiltere, Danimarka, İsveç ve Avusturalya Gu,do'yu Venezulea'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını açıkladı. ABD ile beraber bir kısım Latin Amerika ülkeleri Guido'yu zaten devlet başkanı olarak tanıdıklarını bildirmişti. Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler (BM) ve Rusya, Çin, İran, Türkiye, Suriye ve Bolivya dahil bazı ülkeler ise Venezuela'nın mevcut devlet başkanı Maduro'yu desteklediklerini ifade etmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:06 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu, Venezuela, Güncel
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