Rusya'dan Venezuela Açıklaması: "Dışarıdan Askeri Müdahale En Kötü Senaryo Olur"
41 dakika önce
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Venezuela'ya dışarıdan gelecek askeri bir müdahalenin 'en kötü senaryo' olacağını söyledi.
Rusya
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Venezuela
'ya dışarıdan gelecek askeri bir müdahalenin 'en kötü senaryo' olacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov yaptığı açıklamada, Venezuela'ya dışarıdan gelecek askeri bir müdahalenin ülkede devam eden kriz için en kötü senaryo olacağını söyledi. Ryabkov, bu tür eylemlerin yıkıcı sonuçlara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ryabkov, ayrıca Uruguay
'ın Montevideo kentinde Venezuela konusunda düzenlenecek toplantının, ülkedeki krizi çözmeye yardımcı olacağını ifade eti. ABD
Başkanı Donald Trump
, Venezuela'ya asker göndermenin bir seçenek olduğunu belirtmişti.
Venezuela'daki krizi görüşmek üzere kurulan Uluslararası Temas Grubu'nun ilk toplantısı bakanlar düzeyinde bugün Uruguay'ın başkenti Montevideo'da düzenlenecek. - MOSKOVA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:55 Kaynak: İHA
Venezuela, Kaçak Yollardan Ülkeye Sokulan ABD Silahlarına El Koydu
Trump Dünya Bankası Başkanlığına David Malpass'ı Aday Gösterdi
Rusya'dan ABD'ye Sert Venezuela Uyarısı: Askeri Müdahalenin Çok Yıkıcı Sonuçları Olur
Melisa'nın Velayeti Şeyma Subaşı'dan Alınarak Acun Ilıcalı'ya Verildi