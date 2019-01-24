Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Tam Destek

Rusya'dan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Tam Destek

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela'da yaşanan kriz sonrası Devlet Başkanı Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya'dan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Tam Destek, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela'da yaşanan kriz sonrası Devlet Başkanı Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin dış ülkelerden gelen yıkıcı politikalara karşı olduklarını belirtti.

Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasında Venezuela'da yaşanan kriz üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in görüşmede yaşanan krizin dışarıdan kışkırtıldığını vurgulayarak Rusya'nın meşru hükümete destek verdiğini vurguladığı belirtildi. Açıklamada, Putin'in "Yıkıcı dış müdahale, uluslararası hukukun temel normlarını büyük ölçüde ihlal ediyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Medvedev'den de destek mesajı

Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitry Medvedev de Venezuela'da yaşanan durum üzerine açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Medvedev, "Hiç kimse yakın tarihte seçimi kazanan devlet başkanını yasadışı olarak reddetme hakkına sahip değildir" dedi.

Rusya'nın Venezuela'daki Büyükelçisinden açıklama

Rusya'nın Venezuela'daki Büyükelçisi Vladimir Zaemsky, ülkede yaşanan durum hakkında açıklama yaptı. Zaemsky, ülkedeki krizin nedenlerinin hem sosyal ve ekonomik hem de dış müdahaleden kaynaklandığını söyledi. Rus basınına konuşan Büyükelçi, "Venezüella toplumu gerçekten bölünmüş. Sosyal ekonomik ve siyasi köklerde çatışmayı çözmek gerekiyor. Birçok yönden, durum dış müdahaleye bağlı ancak dışarıdan gelen ültimatomlar çözülemiyor" dedi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:12 Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Venezuela, Rusya Federasyonu, Politika
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