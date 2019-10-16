Son Dakika Haberleri: Rusya'dan "Yabancı DEAŞ savaşçılarının geldikleri ülkelere gönderilmesi" çağrısı
Son Dakika Güncel Rusya'dan 'Yabancı DEAŞ savaşçılarının geldikleri ülkelere gönderilmesi' çağrısı

Rusya'dan "Yabancı DEAŞ savaşçılarının geldikleri ülkelere gönderilmesi" çağrısı

20 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "Hiç kimse, DEAŞ savaşçıları sadece Suriye ve Irak'ın sorunu gibi davranmasın, bu adil olmaz. Yabancı terörist savaşçıların geldikleri ülkelere gönderilmesi gerek." dedi.

Rusya'dan

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "Hiç kimse, DEAŞ savaşçıları sadece Suriye ve Irak'ın sorunu gibi davranmasın, bu adil olmaz. Yabancı terörist savaşçıların geldikleri ülkelere gönderilmesi gerek." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Avrupa Birliği (AB) üyesi Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika'nın talebi üzerine Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri kapalı oturumda görüştü.

Nebenzia, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusunda "Kürtlerle yapılan deney"in hiçbir yere götürmeyeceğini en başından beri söylediklerini ifade etti.

Suriye'de PKK/PYD/YPG tarafından tutulan DEAŞ savaşçılarıyla ilgili de değerlendirmede bulunana Vassily Nebenzia, "Hiç kimse, DEAŞ savaşçıları sadece Suriye ve Irak'ın sorunu gibi davranmasın, bu adil olmaz. Yabancı terörist savaşçıların geldikleri ülkelere gönderilmesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye, Rusya, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:22 Kaynak: AA
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