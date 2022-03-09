Rusya'dan yeni açıklama: Amacımız Ukrayna hükümetini devirmek değil! - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna operasyonunda 14'üncü güne girildi. Moskova'nın 'sessizlik rejimi' ilan etmesiyle beş kentten tahliyeler sürerken gözler, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşı Dimitri Kuleba arasında yarın Antalya'da yapılması planlanan görüşmeye çevrildi.

Öte yandan Sputnik'te yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da gerçekleştirilen özel askeri operasyonun amacının bu ülkedeki mevcut hükümeti devirmek olmadığını duyurdu.

"PLANA GÖRE İLERLİYORUZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus güçlerinin Ukrayna'da sürdürmekte olduğu askeri operasyona ilişkin değerlendirmede bulundu

Zaharova, yaptığı açıklamada, "Rusya Federasyonu ordusunun özel askeri operasyonu tamamıyla istenen plana göre ilerliyor" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMETİ DEVİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Sözcü, söz konusu operasyonun amaçlarından birinin, Ukrayna'daki mevcut hükümeti devirmek olmadığını kaydetti.

"Ukrayna'nın işgali, devlet olarak yok edilmesi ya da bu ülkenin mevcut hükümetinin devrilmesi, özel askeri operasyonumuzun amaçları arasında yer almıyor. Operasyonumuzun hedefi sivil nüfus da değildir" ifadelerini kullanan Zaharova, Batılı istihbarat servislerinin yaydığı dezenformasyon sebebiyle bunları sürekli tekrarlamaları gerektiğini söyledi.