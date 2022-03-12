Rusya'dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi Çanakkale Boğazı'dan geçti - Son Dakika

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta yola çıkan 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yüklü gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Liberya Bayraklı 140 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki "Lilac" isimli tanker, saat 20.00'de Marmara Denizi yönünden boğaza giriş yaptı.

Ambarlarında 6 bin 99 ton ayçiçek yağı bulunan ve Mersin Limanı'na giden gemi, saat 22.00'da Çanakkale önlerine ulaştı.

Geminin 15 Mart'ta Mersin'de olması bekleniyor.