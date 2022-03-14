RUSYA'DAN YOLA ÇIKAN AYÇİÇEK YAĞI YÜKLÜ ÜÇÜNCÜ GEMİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ - Son Dakika
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RUSYA'DAN YOLA ÇIKAN AYÇİÇEK YAĞI YÜKLÜ ÜÇÜNCÜ GEMİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

14.03.2022 04:53
RUSYA'DAN YOLA ÇIKAN AYÇİÇEK YAĞI YÜKLÜ ÜÇÜNCÜ GEMİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

RUSYA'dan hareket eden tonlarca ayçiçek yağı yüklü üçüncü gemi de İstanbul Boğazı'ndan geçti.

RUSYA'dan hareket eden tonlarca ayçiçek yağı yüklü üçüncü gemi de İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan çıkış yapan tonlarca ayçiçek yağı yüklü 'Glard 1' isimli gemi, saat 04.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na ulaştı.

Ayçiçeği yağı yüklü gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rusya'dan Türkiye'ye gelen üçüncü ayçiçek yağı gemisi Mersin Limanı'na doğru devam ediyor. Geminin, 17 Mart'ta Mersin Limanı'nda olması bekleniyor.

RUSYA'DAN YOLA ÇIKAN AYÇİÇEK YAĞI YÜKLÜ ÜÇÜNCÜ GEMİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ
RUSYA'DAN YOLA ÇIKAN AYÇİÇEK YAĞI YÜKLÜ ÜÇÜNCÜ GEMİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RUSYA'DAN YOLA ÇIKAN AYÇİÇEK YAĞI YÜKLÜ ÜÇÜNCÜ GEMİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: RUSYA'DAN YOLA ÇIKAN AYÇİÇEK YAĞI YÜKLÜ ÜÇÜNCÜ GEMİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ - Son Dakika
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