Rusya'dan yola çıkan "Lilac" gemisi Mersin'e ulaştı (2) - Son Dakika
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Rusya'dan yola çıkan "Lilac" gemisi Mersin'e ulaştı (2)

16.03.2022 10:45

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü "Lilac" adlı gemi, Mersin'e ulaştı.

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü "Lilac" adlı gemi, Mersin'e ulaştı.

Liberya bayraklı 140 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki gemi, gece saatlerinde Akdeniz ilçesi açıklarına geldi.

Tankerin, kıyıdan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki deniz platformu SAVKA'ya demirleyeceği ve ambarlarındaki 6 bin 99 ton ayçiçeği yağının sevkiyatına sabah saatlerinde başlanacağı öğrenildi.(2)

Rusya'dan yola çıkan Lilac gemisi Mersin'e ulaştı (2)
Rusya'dan yola çıkan Lilac gemisi Mersin'e ulaştı (2)
Rusya'dan yola çıkan Lilac gemisi Mersin'e ulaştı (2)

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Ayçiçeği yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı Ayçiçeği yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı Ay çiçek yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı Ay çiçek yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'dan yola çıkan 'Lilac' gemisi Mersin'e ulaştı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'dan yola çıkan "Lilac" gemisi Mersin'e ulaştı (2) - Son Dakika
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