Çanakkale Boğazı'nda tanker ile tekne çarpıştı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda tanker ile tekne çarpıştı

25.08.2022 22:03
Çanakkale Boğazı'nda tanker ile tekne çarpıştı

Rusya'dan Yunanistan'a seyir halinde olan 140 metre uzunluğundaki 'Karakuz' isimli tanker ile içerisinde 2 kişi bulunan tekne, Çanakkale Boğazı Burhanlı önlerinde çarpıştı.

Rusya'dan Yunanistan'a seyir halinde olan 140 metre uzunluğundaki 'Karakuz' isimli tanker ile içerisinde 2 kişi bulunan tekne, Çanakkale Boğazı Burhanlı önlerinde çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken hasar alan tekne yedeklenerek iskeleye yanaştırılıyor.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çanakkale Boğazı Burhanlı önlerinde meydana geldi. Sağanak yağışın etkili olduğu anlarda Rusya'dan Yunanistan'a seyir halinde olan 140 metre uzunluğundaki 'Karakuz' isimli tanker ile içerisinde 2 kişi bulunan tekne çarpıştı. Gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Türkeli' römorkörü ile 'KEGM-9' botu sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı kazada hasar alan teknenin yedeklenerek Gelibolu Tersanesi İskelesi'ne yanaştırılacağı öğrenildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Yunanistan, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale Boğazı'nda tanker ile tekne çarpıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda tanker ile tekne çarpıştı - Son Dakika
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