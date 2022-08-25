Kaza, saat 21.00 sıralarında Çanakkale Boğazı Burhanlı önlerinde meydana geldi. Sağanak yağışın etkili olduğu anlarda Rusya'dan Yunanistan'a seyir halinde olan 140 metre uzunluğundaki 'Karakuz' isimli tanker ile içerisinde 2 kişi bulunan tekne çarpıştı. Gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Türkeli' römorkörü ile 'KEGM-9' botu sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı kazada hasar alan teknenin yedeklenerek Gelibolu Tersanesi İskelesi'ne yanaştırılacağı öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Yunanistan, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale Boğazı'nda tanker ile tekne çarpıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.